2 балла
+16 °C
Курс ЦБ:
63,62
73,61

Трёх человек на матрасе и катамаране спасли на Обском море

 20 июня, 17:06
были упомянуты
подходящие темы
Трёх человек на матрасе и катамаране спасли на Обском море
фото пресс-службы масс

Дважды новосибирские спасатели приходили на помощь отдыхающим на Обском море во вторник, 19 июня.

О первом ЧП стало известно в 14:45. В районе Чемского бора надувной матрас с находящимся на нём мужчиной сильным порывом ветра отнесло от берега. Испугавшись, отдыхающий стал звать на помощь. Расположенный поблизости аварийно-спасательный отряд «Приморский» отправил катер. Мужчину подняли на борт и отвезли на берег.

Спустя 11 минут поступила информация о новом происшествии. В двух километрах от берега в районе острова «Тайвань» сломался катамаран, на котором находились парень и девушка. К ним на помощь прибыл вельбот с аварийно-спасательной станции «Южный». Неисправное плавсредство отбуксировали к берегу.

«Оба случая зафиксированы в местах, не разрешённых для купания. Медицинская помощь никому из потерпевших не потребовалась, спасатели провели с ними разъяснительные беседы. Будьте внимательны, вода не прощает ошибок», — обратились к горожанам сотрудники МАСС.

Напомним, новосибирские спасатели смогли найти и достать тело молодого человека, который утонул возле Бугринского моста в ночь на 17 июня.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 24.07.2017, 12:05 • статья

Пожар в «Оазисе»: за шаг до трагедии

Кто виноват в пожаре на базе отдыха, как спасали детей из огня и кто виноват? Совет депутатов Новосибирска разбирался в причинах ЧП, чуть было не кончившегося трагедией.
 2.06.2014, 08:30 • репортаж

Спасение утопающих

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территориях Республики Алтай и Алтайского края 30 мая, где из-за разлива рек затоплены населённые пункты, туристические базы и разрушена часть автомобильных мостов. Корреспондент Сиб.фм оказался в зоне бедствия.
 9.09.2013, 08:30 • интервью

Сильные духом

Колдовство и потусторонние силы, с которыми может общаться человек, всегда вызывали большой интерес. В средневековой Европе он проявлялся в преследованиях и казнях, а в наши дни позволяет зарабатывать деньги и попадать на телевидение. Корреспондент Сиб.фм поговорил с астрологом, целителем, шаманом и медиумом.
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.
 13 июня, 16:38 • новость

Ливни, грозы и град: резкое ухудшение погоды пообещали новосибирцам

МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Новосибирской области в ближайшие сутки.