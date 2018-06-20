Трёх человек на матрасе и катамаране спасли на Обском море

Дважды новосибирские спасатели приходили на помощь отдыхающим на Обском море во вторник, 19 июня.

О первом ЧП стало известно в 14:45. В районе Чемского бора надувной матрас с находящимся на нём мужчиной сильным порывом ветра отнесло от берега. Испугавшись, отдыхающий стал звать на помощь. Расположенный поблизости аварийно-спасательный отряд «Приморский» отправил катер. Мужчину подняли на борт и отвезли на берег.

Спустя 11 минут поступила информация о новом происшествии. В двух километрах от берега в районе острова «Тайвань» сломался катамаран, на котором находились парень и девушка. К ним на помощь прибыл вельбот с аварийно-спасательной станции «Южный». Неисправное плавсредство отбуксировали к берегу.

«Оба случая зафиксированы в местах, не разрешённых для купания. Медицинская помощь никому из потерпевших не потребовалась, спасатели провели с ними разъяснительные беседы. Будьте внимательны, вода не прощает ошибок», — обратились к горожанам сотрудники МАСС.

Напомним, новосибирские спасатели смогли найти и достать тело молодого человека, который утонул возле Бугринского моста в ночь на 17 июня.