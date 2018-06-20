В новосибирской реке вымерла рыба

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В реке Тула на левобережье Новосибирска погибла рыба: местные жители сообщают о мёртвых щуках, окунях и карасях, которых выносит на берег; сотрудники регионального управления Федерального агентства по рыболовству выясняют причины произошедшего.

Массовую гибель рыбы в реке Тула заметили жители Кировского района, по территории которого протекает река. В воде обнаружили мёртвых щук, карасей, лещей, чебаков и уклеек.

На место скопления мёртвых рыб выезжали эксперты и представители администрации Кировского района Новосибирска.

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм сотрудник рыбоохраны, массовая гибель рыбы могла быть вызвана отравлением в результате сброса в воду ядовитых веществ или отходов производства. По словам эксперта, для того, чтобы отравить маленькую речку, достаточно небольшого объёма токсичных веществ — течение может отнести яды на значительное расстояние.

Сотрудники ведомства взяли пробы воды и трупы рыб для исследования. По итогам экспертизы определят причину ЧП.

Напомним, в феврале сброс ТЭЦ погубил почти всё поголовье осетра и стерляди в Томске.

