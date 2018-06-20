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Yota тоже в шоке

 20 июня, 12:42
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Yota тоже в шоке
фото предоставила Yota

Более чем на 100 наружных экранах Yota разместили эмодзи, отражающие радость болельщиков от победы сборной России по футболу в матче с Египтом со счётом 3:1.

Федеральный мобильный оператор Yota поддержал болельщиков российской сборной по футболу, которые были шокированы результатами матча.

«Мы тоже в шоке!» — прокомментировали директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко и PR-директор Yota Ольга Алексеева.

В поддержку болельщиков Yota разместила анимированные ролики более чем на 100 диджитал-экранах оператора наружной рекламы Gallery в Москве сразу после завершения матча в 23:00 19 июня.

Ролики содержат эмодзи, которые отражают эмоции российских болельщиков по итогам матча. Слоган кампании — «Когда переполняют эмодзи».

Напомним, в мае Yota объявила, что снизит цены на связь в Крыму.

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