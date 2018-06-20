Yota тоже в шоке
20 июня, 12:42
были упомянуты
подходящие темы
Более чем на 100 наружных экранах Yota разместили эмодзи, отражающие радость болельщиков от победы сборной России по футболу в матче с Египтом со счётом 3:1.
Федеральный мобильный оператор Yota поддержал болельщиков российской сборной по футболу, которые были шокированы результатами матча.
«Мы тоже в шоке!» — прокомментировали директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко и PR-директор Yota Ольга Алексеева.
В поддержку болельщиков Yota разместила анимированные ролики более чем на 100 диджитал-экранах оператора наружной рекламы Gallery в Москве сразу после завершения матча в 23:00 19 июня.
Ролики содержат эмодзи, которые отражают эмоции российских болельщиков по итогам матча. Слоган кампании — «Когда переполняют эмодзи».
Напомним, в мае Yota объявила, что снизит цены на связь в Крыму.