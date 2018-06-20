За продажу пива школьнику продавец пойдёт под суд в Томске

Жительницу Томска уже не в первый раз привлекают к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним — но виновной она себя не признаёт.

В апреле 47-летняя томичка продала полтора литра пива 16-летнему подростку. Ранее женщину привлекали к административной ответственности за аналогичное преступление.



«В ходе расследования женщина вину в содеянном не признала, хотя и не отрицала факт продажи пива подростку», — сообщила прокуратура Новосибирской области.



Заместитель прокурора Ленинского района Михаил Подустов утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, совершённая неоднократно». Теперь дело рассмотрит мировой судья.



Напомним, в июне грузовик с пивом перевернулся на трассе Омск — Новосибирск.