69 эпизодов насилия и девять тысяч порнороликов: в Иркутске осудили педофила Рукосуева

Иркутского экс-директора бассейна приговорили к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над более чем 100 детьми.

Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Иркутска, экс-директор бассейна «Спартак» Эдуард Рукосуев приговорён к 23 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в 69 эпизодах преступлений по статьям «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет» и «Развратные действия». Осуждённого также обязали пройти принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

Уголовное дело в отношении его возбуждено в январе 2016 года по факту неоднократных домогательств к воспитанникам. По версии следствия, Эдуард Рукосуев подвергал насилию детей с 2010 года и записывал это на видео, после чего распространял записи. В ходе обысков у него изъяли девять тысяч видеозаписей с детским порно. Известно, что число пострадавших детей перевалило за сотню.

Напомним, что в начале года в Иркутской области бойцы Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, похитившего девочку.