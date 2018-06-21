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Без горячей воды на несколько недель останутся новосибирцы

 21 июня, 16:48
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Без горячей воды на несколько недель останутся новосибирцы
фото с сайта pixabay.com

Мэрия Новосибирска «обрадовала» горожан сообщением об очередных испытаниях тепловых сетей на плотность и прочность и, как следствие, отключением горячей воды.

Со вторника, 26 июня, это коснётся потребителей ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, горячей воды в их домах не будет до 6 и 9 июля соответственно. Городские власти отмечают, что это максимальные сроки, работы могут завершить и раньше.

«При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. Поэтому горожанам следует соблюдать осторожность и не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах. Автовладельцам необходимо соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

С вопросами по поводу отключения горячей воды новосибирцы могут обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии — 051 или к начальнику смены филиала «Тепловые сети» — 289-01-47.

Напомним, пенсионерка из Красноярска, из-за долгов за коммуналку завещавшая свою квартиру Дональду Трампу, получила поддержку ФСБ, но долги женщины после такого манёвра только выросли.

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