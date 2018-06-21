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Чиновники приравняют вейпы к сигаретам

 21 июня, 15:34
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Чиновники приравняют вейпы к сигаретам
фото с сайта pixabay.com

Минпромторг подготовил новый законопроект: несовершеннолетние не смогут приобретать вейпы, а реклама испарителей будет ограничена.

Чиновники минпромторга подготовили проект закона «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака».

В проекте они предлагают запретить продажу испарителей несовершеннолетним, ограничить их рекламу и разрешить использовать вейпы в специально отведённых местах.

Запрещёнными для этого станут образовательные, культурные, спортивные и медицинские учреждения, детские площадки, лифты, рабочие места и общественный транспорт.

Напомним, в феврале новосибирские рестораторы сражались за вейпы с Роспотребнадзором.

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