Чиновники приравняют вейпы к сигаретам
21 июня, 15:34
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фото с сайта pixabay.com
Минпромторг подготовил новый законопроект: несовершеннолетние не смогут приобретать вейпы, а реклама испарителей будет ограничена.
Чиновники минпромторга подготовили проект закона «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака».
В проекте они предлагают запретить продажу испарителей несовершеннолетним, ограничить их рекламу и разрешить использовать вейпы в специально отведённых местах.
Запрещёнными для этого станут образовательные, культурные, спортивные и медицинские учреждения, детские площадки, лифты, рабочие места и общественный транспорт.
Напомним, в феврале новосибирские рестораторы сражались за вейпы с Роспотребнадзором.