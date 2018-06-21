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Фантастический закат невероятных цветов восхитил новосибирцев

 21 июня, 10:03
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Фантастический закат невероятных цветов восхитил новосибирцев
фото из соцсети Instagram, из групп «Типичный Новосибирск» и «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

После сурового града жителей Новосибирска природа наградила завораживающим зрелищем — красивое небо превратило город на мгновение в рай на земле.

В Новосибирске, как и подобает столице Сибири, погода зачастую суровая и не балует жителей. Ещё вечером 19 июня и утром 20 июня соцсети заполоняли фотографии крупных градин и последствий сильного шторма с поваленными деревьями и побитыми машинами. Однако затем людей ждал сюрприз — невероятная небесная картина.

Вечером 20 июня глаза жителей Новосибирска были обращены и прикованы к небу: закат невероятной красоты воцарился над городом.

Розовые, фиолетовые, оранжевые, бежевые — насыщенные, пышные облака восхитили каждого прохожего.

Соцсети тут же заполнились фотографиями этой фантастической красоты: в Instagram, а также в группах «Типичный Новосибирск» и «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» новосибирцы хвастались чудесными кадрами.


«Казалось, что я попала в какой-то рай на земле, мои глаза просто плавились от удовольствия и восторга», — написала одна из жительниц в Instagram.

«Когда идёшь с работы в красоту», — отметила другая новосибирская пользовательница соцсети.

Напомним, 20 июня в соцсетях рассказали, как град и шторм устроили разгром в Новосибирске.

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