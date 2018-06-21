«Горводоканал» дарит Новосибирску самые искренние поздравления со 125-летним юбилеем

Отмечая юбилейную годовщину со дня основания Новосибирска, испытывая особую гордость за его славную историю и современные достижения, мы смело движемся вперёд, создавая новые вехи в развитии родного города.

Новосибирск — город с огромным промышленным и научно-техническим потенциалом, где развиваются образование и наука, культура и спорт, искусство и медицина.

Неразрывно с развитием нашего города связано и становление водопроводно-канализационного хозяйства. Начиналось оно с водокачек и водовозок, водонапорных башен, появившихся на этапе становления Новониколаевска. Cегодня же мощные, развитые и постоянно модернизируемые системы водоснабжения и канализации обеспечивают комфортную, здоровую и цивилизованную жизнь населению мегаполиса.

В этот праздничный день желаю всем Вам крепкого здоровья и реализации задуманного, пусть особая энергетика этого замечательного города придаёт Вам уверенность! Пусть и впредь хватает сил служить любимому городу, оберегая его природную красоту и накопленное годами благополучие! С юбилеем, родной Новосибирск!

Директор МУП города Новосибирска «Горводоканал»

Юрий Николаевич Похил