Мэр Омска получила представление прокурора за незаконные свалки в городе

На захламлённые улицы и незаконные свалки отходов обратила внимание омская прокуратура, предупредив мэра города.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, мэру Омска Оксане Фадиной вынесено представление за незаконные свалки на территории трёх округов — Ленинского, Советского и Кировского. В ведомстве подчеркнули, что вопрос уборки мусора находится в сфере ответственности городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства, которое свои обязанности не выполнило.

В частности, строительным и бытовым мусором захламлён участок и прилегающая территория на улице Лукашевича, 2б.

«Строительство какой-либо инфраструктуры не осуществляется», — добавили в прокуратуре.

Напомним, что в конце мая в Новосибирске прошёл экоквест «Чистые игры» по уборке мусора между железнодорожным мостом и котлованом «Горский».