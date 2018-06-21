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Мэр Омска получила представление прокурора за незаконные свалки в городе

 21 июня, 18:24
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Мэр Омска получила представление прокурора за незаконные свалки в городе
фото из архива sib.fm

На захламлённые улицы и незаконные свалки отходов обратила внимание омская прокуратура, предупредив мэра города.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, мэру Омска Оксане Фадиной вынесено представление за незаконные свалки на территории трёх округов — Ленинского, Советского и Кировского. В ведомстве подчеркнули, что вопрос уборки мусора находится в сфере ответственности городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства, которое свои обязанности не выполнило.

В частности, строительным и бытовым мусором захламлён участок и прилегающая территория на улице Лукашевича, 2б.

«Строительство какой-либо инфраструктуры не осуществляется», — добавили в прокуратуре.

Напомним, что в конце мая в Новосибирске прошёл экоквест «Чистые игры» по уборке мусора между железнодорожным мостом и котлованом «Горский».

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