Сервис бесплатных объявлений «Юла» выяснил, у кого из футболистов больше фанатов в Новосибирске.

«Оба культовых футболиста — Лионель Месси и Криштиану Роналду — принимают участие в чемпионате мира по футболу. В честь этого события сервис объявлений „Юла“ выяснил, у кого из них больше поклонников в Новосибирске, сравнив количество лотов, связанных с каждым из футболистов», — сообщила пресс-служба «Юлы».



Новосибирск оказался единственным в своём роде, где и Месси, и Роналду одинаково популярны. Количество лотов со связанными с ними товарами идентично.



Чаще всего жители столицы Сибири выставляют на продажу «обувь, как у Месси». А среди лотов, связанных с Роналду, самыми популярными стали книги и форма.



Правда, неравенство среди двух футболистов всё-таки осталось: вещи с Месси дороже. Средняя их цена — 775 рублей. А у вещей с Роналду — 500 рублей.



Напомним, в июне испанский футболист решил получить российское гражданство и стать сибиряком.

