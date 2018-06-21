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Месси или Роналду — эксперты вычислили футбольную любовь новосибирцев

 21 июня, 07:12
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Месси или Роналду &mdash; эксперты вычислили футбольную любовь новосибирцев
фото с сайта pixabay.com

Сервис бесплатных объявлений «Юла» выяснил, у кого из футболистов больше фанатов в Новосибирске.

«Оба культовых футболиста — Лионель Месси и Криштиану Роналду — принимают участие в чемпионате мира по футболу. В честь этого события сервис объявлений „Юла“ выяснил, у кого из них больше поклонников в Новосибирске, сравнив количество лотов, связанных с каждым из футболистов», — сообщила пресс-служба «Юлы».

Новосибирск оказался единственным в своём роде, где и Месси, и Роналду одинаково популярны. Количество лотов со связанными с ними товарами идентично.

Чаще всего жители столицы Сибири выставляют на продажу «обувь, как у Месси». А среди лотов, связанных с Роналду, самыми популярными стали книги и форма.

Правда, неравенство среди двух футболистов всё-таки осталось: вещи с Месси дороже. Средняя их цена — 775 рублей. А у вещей с Роналду — 500 рублей.

Напомним, в июне испанский футболист решил получить российское гражданство и стать сибиряком.

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