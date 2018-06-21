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Новосибирцы не могут выехать с левого берега из-за аварии с фурой

 21 июня, 10:11
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Новосибирцы не могут выехать с левого берега из-за аварии с фурой
стоп-кадр из видео в группе «Инцидент» в соцсети «ВКонтакте»

Большая пробка растянулась от Бугринского моста, где ночью произошла авария с участием фуры.

Сегодня, 21 июня, цементовоз ударился в отбойник на Бугринском мосту, сообщается в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». В происшествии никто не пострадал, однако ДТП спровоцировало заторы, в результате которых новосибирцам сложно добраться до левого берега.

Несмотря на то, что авария произошла ночью, грузовой автомобиль по-прежнему перегораживает проезд в сторону площади Маркса. Очевидцы отмечают, что у фуры лопнуло колесо, поломку водитель попытался устранить собственными силами.

Движение всё ещё затруднено, на момент написания новости скорость движения на участке составляла 7 км/ч.

Напомним, что по итогам первой недели лета самой большой в Новосибирске стала пробка на улице Большевистской — 8 км.

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