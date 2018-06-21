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Новосибирские синоптики пообещали жаркий День города

 21 июня, 15:44
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Новосибирские синоптики пообещали жаркий День города
фото с сайта pixabay.com

В ближайшие дни в Новосибирской области сохранится неустойчивая погода, но интенсивность дождей должна ослабнуть.

«Над нами на высоте пяти километров находится обширный высотный циклон. Он определяет погоду у земли, где проходят фронтальные разделы: то тёплый фронт проходит, то холодный. В зоне фронтальных разделов есть все условия для развития мощной кучевой облачности, которая сопровождается ливневыми дождями, грозами и градом», — рассказала Сиб.фм начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В пятницу, 22 июня, дожди пройдут в некоторых районах области ночью. Ожидается юго-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью — до 17 градусов, днём поднимется до 30 градусов.

В субботу, 23 июня, наоборот, осадков не ожидается в ночные часы, а днём пройдёт небольшой дождь и будет гроза. Ветер прогнозируется юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, с порывами до 17. Температура ночью поднимется до 18 градусов, а днём до 31 градуса.

В воскресенье, 24 июня, направление и сила ветра не изменится. Максимальная температура воздуха ночью составит 17 градусов, днём столбики термометров поднимутся до 29.

Напомним, днём 19 июня и в ночь на 20 июня в Новосибирской области прошёл сильный ливень, во многих районах с крупным градом, что привело к печальным последствиям.

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