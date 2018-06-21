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Пассажирский Boeing из-за неполадок экстренно приземлился в Новосибирске

 21 июня, 10:48
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Пассажирский Boeing из-за неполадок экстренно приземлился в Новосибирске
фото с сайта aeroflot.ru

Технические неполадки стали причиной вынужденной посадки в Новосибирске самолёта, совершавшего рейс из Москвы в Томск.

Сегодня, 21 июня, около 07:00 Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Томск, экстренно сел в новосибирском аэропорту Толмачёво. Об этом рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова «Интерфакс».

«На борту самолёта находилось 149 пассажиров, в том числе 18 детей (один ребёнок младше года), по техническим причинам самолёт приземлился в Толмачёво в 03:10 мск», — сообщила она.

На данный момент неполадки и неисправности в самолёте устранили. Пассажиров возвращают на Boeing, который скоро доставит их в Томск.

Напомним, 18 июня пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в барнаульском аэропорту.

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