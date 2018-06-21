Пенсионер на самодельном плоту 10 дней плыл к сыну в Барнаул

Помощь алтайских спасателей понадобилась рубцовскому пенсионеру, который отправился в краевую столицу к сыну на самодельном плоту.

Путешественник остановился в окрестностях посёлка Факел Социализма у заброшенного моста на реке Алей. О необычном мужчине местные жители сообщили на пульт дежурного пожарной части, который отправил на место спасателей.

«Выяснилось, что к водному путешествию мужчина готовился заранее. Из досок соорудил каркас плота, который заполнил 1500 пластиковых бутылок, сделал козырёк для защиты от непогоды, собрал вещи, посуду, удочки и вышел в плавание», — сообщила газета Поспелихинского района «Новый путь».

В пути он упёрся в вышеназванный мост, требовалось перенести плот, но самостоятельно пенсионер этого сделать не смог. Спасатели перетащили необычное плавсредство, спустили его на воду и пожелали путешественнику доброго пути.

Напомним, дважды 19 июня новосибирские спасатели приходили на помощь отдыхающим на Обском море, выловив мужчину на надувном матрасе и отбуксировав катамаран.