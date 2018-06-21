Пирог-гигант испекут на День города в Новосибирске

Новосибирские кулинары замахнулись на 125-метровый пирог весом в несколько тонн в честь юбилея города.

24 июня, в день празднования 125-летия Новосибирска, кулинары испекут гигантский пирог, который затем будет участвовать в конкурсе «Самый большой пирог России». Как сообщает ТАСС, в создание кулинарного шедевра внесут свою лепту ассоциации кулинаров, предприятий Новосибирска, кондитеры и специалисты из федерации рестораторов.

«Для пирога изготовят 400 частей размером 40 на 30 сантиметров, это будет не менее 125 метров, масса — порядка двух тысяч килограммов», — рассказала соорганизатор проекта, тренер новосибирских кулинаров Татьяна Костюк.

Как отметила замначальника управления потребительского рынка мэрии Галина Рябцева, пирог станет третьим кулинарным рекордом — в 2013 году в городе готовили 93-метровое пирожное, установив новый рекорд в России, а в 2014 году испекли 750-килограммовый торт-пазл из 100 элементов.

Сборка пирога пройдёт на перекрытой проезжей части Красного проспекта. Для его приготовления 70 кулинарам, которые будут заниматься выпеканием, понадобится 560 килограммов муки, 650 яиц, 300 килограммов вишни, 600 килограммов сахара, 100 килограммов мастики и 150 килограммов сахарной помадки. Затем готовое изделие поделят на 20 тысяч кусочков.

Напомним, что в День города новосибирцам позволят бесплатно прокатиться на метро — для этого необходимо воспользоваться специальным приложением-гидом, которое готовят по случаю празднования юбилея Новосибирска.