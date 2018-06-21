4 балла
+21 °C
Курс ЦБ:
63,62
73,61

Пирог-гигант испекут на День города в Новосибирске

 21 июня, 07:45
подходящие темы
Пирог-гигант испекут на День города в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Новосибирские кулинары замахнулись на 125-метровый пирог весом в несколько тонн в честь юбилея города.

24 июня, в день празднования 125-летия Новосибирска, кулинары испекут гигантский пирог, который затем будет участвовать в конкурсе «Самый большой пирог России». Как сообщает ТАСС, в создание кулинарного шедевра внесут свою лепту ассоциации кулинаров, предприятий Новосибирска, кондитеры и специалисты из федерации рестораторов.

«Для пирога изготовят 400 частей размером 40 на 30 сантиметров, это будет не менее 125 метров, масса — порядка двух тысяч килограммов», — рассказала соорганизатор проекта, тренер новосибирских кулинаров Татьяна Костюк.

Как отметила замначальника управления потребительского рынка мэрии Галина Рябцева, пирог станет третьим кулинарным рекордом — в 2013 году в городе готовили 93-метровое пирожное, установив новый рекорд в России, а в 2014 году испекли 750-килограммовый торт-пазл из 100 элементов.

Сборка пирога пройдёт на перекрытой проезжей части Красного проспекта. Для его приготовления 70 кулинарам, которые будут заниматься выпеканием, понадобится 560 килограммов муки, 650 яиц, 300 килограммов вишни, 600 килограммов сахара, 100 килограммов мастики и 150 килограммов сахарной помадки. Затем готовое изделие поделят на 20 тысяч кусочков.

Напомним, что в День города новосибирцам позволят бесплатно прокатиться на метро — для этого необходимо воспользоваться специальным приложением-гидом, которое готовят по случаю празднования юбилея Новосибирска.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 24 апреля, 14:53 • интервью

Пицца, паста, патриотизм

Итальянский повар, ставший примерным семьянином в России, рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, зачем хорошему повару нужно почистить свою тонну сибаса, один раз рискнуть и постоянно учиться.
 23 января, 14:59 • интервью

Оливье как кулинарный оргазм

Генеральным директором ресторанного холдинга в Европе может стать даже простой житель Красноярска. Роман Марцинкевич — тому хороший пример.
 9.10.2017, 11:37 • интервью

Голым по джунглям

Британский экстремал Эд Стаффорд о том, как он первым в мире прошёл вдоль всей Амазонки, и других экспериментах по выживанию.
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.
 13 июня, 16:38 • новость

Ливни, грозы и град: резкое ухудшение погоды пообещали новосибирцам

МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Новосибирской области в ближайшие сутки.