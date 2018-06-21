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По делу утонувших детей в яме начался суд в Колывани

 21 июня, 13:46
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По делу утонувших детей в яме начался суд в Колывани
фото из паблика «типичная колывань» в соцсети «вконтакте»

Обвиняемые в смерти двоих детей в ремонтном котловане в посёлке Колывань предстали перед судом.

Утром 21 июня в Колыванском районном суде начался процесс по делу над обвиняемыми в смерти маленьких братьев. 44-летнего директора и мастера местного предприятия «Коммунальное хозяйство» Андрея Терентьева судят по статье «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух лиц», а 39-летнего бывшего мастера водопроводного участка муниципального предприятия Дениса Тетенко по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц».

Как установило следствие, 22 ноября 2017 года работники «Коммунального хозяйства» во время ремонта прорыва водопроводной трубы вырыли в Колывани котлован. Однако после завершения работ его не зарыли, оставили без ограждения и предупредительных знаков, со временем он наполнился водой.

2 февраля 2018 года одиннадцатилетний мальчик пошёл вечером забирать своего шестилетнего брата из детского сада — они всегда так делали и немного прогуливались, возвращаясь домой. По пути младший мальчик случайно упал в котлован с ледяной водой. Старший брат попытался его спасти, но тоже попал в ловушку. Никто не услышал криков детей о помощи, и они утонули в яме.

Данная трагедия стала последней каплей терпения для жителей Колывани. Они устроили митинг, требуя отставки главы посёлка. Сначала в отставку ушёл глава района, а затем и мэр Колывани.

В скором времени директора и мастера водопроводного участка муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» привлекли к уголовной ответственности.

«Обвиняемые вину в инкриминируемых преступлениях признали», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Судебный процесс ещё не закончен, следующее заседание пройдёт в июле.

Напомним, в июне врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил решить проблему с котлованами и траншеями.

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