Поджигавший хворост школьник превратился в живой факел

Школьник из Омской области едва не погиб, пытаясь разжечь костёр при помощи жидкости для розжига.

Инцидент произошёл в Тарском районе у села Чекрушево на берегу Иртыша. Как сообщает информационное агентство «Новый Омск», со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, компания подростков, собравшихся у реки на отдых, решила развести костёр. Один из них — 15-летний парень — взял жидкость для розжига и выплеснул её на хворост. Часть горючей жидкости попала на его одежду. После того как он чиркнул спичкой, одежда на нём загорелась.

Приятели парня сумели сбить пламя и спасти его, а затем позвали на помощь взрослых. Пострадавший с серьёзными ожогами госпитализирован в районную больницу. Обстоятельства инцидента изучают сотрудники следствия.

Напомним, 20 июня в Новосибирске на проезжей части загорелся автобус НефАЗ с пассажирами внутри.