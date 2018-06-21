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Работники искитимского комбината добились выплаты 9 миллионов рублей

 21 июня, 18:11
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Работники искитимского комбината добились выплаты 9 миллионов рублей
фото с сайта pixabay.com

Судебные приставы помогли сотрудникам искитимского комбината получить более 9 млн рублей задолженности по зарплате.

«Претензии к работодателю предъявили более 100 работников, не получивших плату за свой труд и добившихся справедливости через суд», — рассказали в пресс-службе новосибирского управления Федеральной службы судебных приставов.

В результате было возбуждено исполнительное производство о взыскании порядка 9,7 млн рублей.

Отметим, что предприятие сейчас находится в состоянии банкротства, назначен конкурсный управляющий, которого предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда по статье 315 УК РФ. Максимально по ней грозит до двух лет лишения свободы.

Почти вся сумма долга перед работниками в итоге была погашена.

Напомним, в Новосибирске судебного пристава подозревают в получении взятки — служащая ведомства за деньги обещала помочь зарегистрировать машину.

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