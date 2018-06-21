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Розовыми розгами росгвардейца отхлестала жительница Барнаула

 21 июня, 17:34
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Розовыми розгами росгвардейца отхлестала жительница Барнаула
фото с сайта pixabay.com

До пяти лет тюрьмы грозит жительнице Барнаула, которая во время распития спиртного в парке напала на сотрудника национальной гвардии.

Всё произошло в феврале. Женщина выпивала со своими знакомыми, к компании подошли правоохранители и потребовали проследовать в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Отдыхающие проигнорировали росгвардейцев, а затем попытались уйти из парка. Когда нарушителей попытались задержать, они начали вести себя агрессивно, а женщина не менее четырёх раз ударила одного из правоохранителей розой, которая была у неё в руках, оставив царапины на щеке.

Уголовным кодексом такое поведение квалифицируется как «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

«Гражданка имеет высшее образование, на иждивении у неё находится несовершеннолетний ребёнок. Сейчас прокуратурой Индустриального района Барнаула утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Напомним, 20-летний осуждённый, отбывающий срок в ИК-3 Новосибирска, напал на дежурного надзирателя после высказанных в его адрес замечаний.

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