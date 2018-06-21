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Лучшие спектакли пермского «Театра-Театра» представят в новосибирских «Глобусе» и «Старом доме»

 21 июня, 08:45
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Лучшие спектакли пермского «Театра-Театра» представят в новосибирских «Глобусе» и «Старом доме»
фото с сайта «театр-театра»

В России действует масштабная программа «Большие гастроли-2018». При поддержке министерства культуры Пермского края «Театр-Театр» с 22 по 26 июня представит в Новосибирске пять спектаклей.

На сцене «Глобуса»

22 и 23 июня откроет гастрольную программу мюзикл «Карлик Нос» — постановка худрука «Театра-Театра» Бориса Мильграма задаёт философские вопросы и говорит об общечеловеческих ценностях со зрителями всех возрастов.

«Восемь женщин» начнут расследование смерти мужа, отца, брата и хозяина дома. Иронично, в стиле кабаре, с превращением партии каждой участницы в блистательный мюзикл.

Театральная авантюра по пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты» поведает о похождениях молодого карьериста и сердцееда в жанре искромётного русского водевиля 26 июня.

На сцене «Старого дома»

Копродукция пермской «Сцены-Молот» и екатеринбургского Ельцин-центра #конституциярф расскажет о ценности жизни, пути к свободе, любви к человеку — обо всём, что стало прототипами для нормативно-правового акта. Место действия спектакля — история нашей страны. 24 июня.

Ужасная история о прекрасном чувстве и смелости «неРомео, неДжульетта» — 25 июня.

«Двое детей полюбили впервые и... погибли. Вы хотите, чтобы ваш ребёнок так рано и так страшно погиб? Я — нет! Я не хочу, чтобы мой сын был на месте Ромео, а дочь — на месте Джульетты. Вы хотите, чтобы я сегодня считал эту историю однозначно великой? Вы хотите, чтобы она меня не мучала? Да, это великая история о большой любви, написанная великим драматургом. Но сама по себе она ужасна. Все мы хотим пережить любовь. Мы все её желаем. И так было всегда! Но как сегодня рассказать зрителю эту известную историю? Вот, что нас занимает!»

Напомним, 21, 22 и 23 июня на сцене «Старого дома» будет гастролировать санкт-петербургский театр «Приют комедианта».

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