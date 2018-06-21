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Труп женщины достали из водоёма спасатели в Новосибирске

 21 июня, 14:19
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Труп женщины достали из водоёма спасатели в Новосибирске
фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудники МВД по Новосибирску обнаружили в воде мёртвую женщину, однако достать не смогли — с задачей справлялась МАСС.

Утром 20 июня сотрудники полиции нашли в Дзержинском районе, в СНТ «Пищевик», недалеко от улицы Пойменной труп 43-летней женщины. За помощью они обратились к спасателям МАСС.

«Труп лежал практически у берега водоёма в траве и воде — где-то 20-30 сантиметров глубины. Полицейские не могли зайти в воду и достать тело и попросили сделать это нас», — рассказал Сиб.фм начальник МАСС Дмитрий Фокин.

Со своей задачей спасатели справились: достали и донесли до берега тело погибшей. Теперь сотрудникам МВД предстоит выяснить личность, причину и обстоятельства смерти женщины.

Напомним, 20 июня спасатели МАСС уберегли малыша от падения с пятого этажа в Новосибирске.

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