Труп женщины достали из водоёма спасатели в Новосибирске

Сотрудники МВД по Новосибирску обнаружили в воде мёртвую женщину, однако достать не смогли — с задачей справлялась МАСС.

Утром 20 июня сотрудники полиции нашли в Дзержинском районе, в СНТ «Пищевик», недалеко от улицы Пойменной труп 43-летней женщины. За помощью они обратились к спасателям МАСС.



«Труп лежал практически у берега водоёма в траве и воде — где-то 20-30 сантиметров глубины. Полицейские не могли зайти в воду и достать тело и попросили сделать это нас», — рассказал Сиб.фм начальник МАСС Дмитрий Фокин.



Со своей задачей спасатели справились: достали и донесли до берега тело погибшей. Теперь сотрудникам МВД предстоит выяснить личность, причину и обстоятельства смерти женщины.



Напомним, 20 июня спасатели МАСС уберегли малыша от падения с пятого этажа в Новосибирске.

