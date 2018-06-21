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Убийство двух полицейских спустя много лет раскрыли в Новосибирске

 21 июня, 08:18
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Убийство двух полицейских спустя много лет раскрыли в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске перед судом предстанет 32-летний мужчина, который в течение семи лет убил двух полицейских.

Первое преступление он совершил в декабре 2006 года. В то время мужчина находился под следствием. У дома № 20 по улице Киевской он и его знакомые причинили правоохранителю тяжкий вред здоровью. Пострадавшего госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 34, но медики не смогли спасти ему жизнь.

Находясь в розыске, ночью 21 марта 2013 года преступник у дома № 2/1 по улице Столетова выстрелил в другого полицейского, ранение оказалось смертельным. Скрываясь, он ранил другого правоохранителя, который пытался его задержать. Пуля попала в брюшную полость, мужчину удалось спасти.

«В июле 2017 года местонахождение злоумышленника было установлено, он был задержан и заключён под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по области.

Напомним, в искитимском кафе 29-летняя женщина познакомилась с мужчиной, спустя несколько недель он её убил и выбросил тело в спортивной сумке в лесу.

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