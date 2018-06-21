Выпускники НГАУ остались без дипломов накануне защиты

70 выпускников новосибирского вуза сдали госэкзамены, написали диплом, а накануне его защиты узнали, что их факультет закрыли.

Выпускники Новосибирского государственного аграрного университета не могут получить дипломы по направлениям «Таможенное дело» и «Правоохранительная деятельность» из-за лишения аккредитации. Более 70 студентов пожаловались общественности и создали петицию «Помогите студентам-выпускникам НГАУ получить диплом государственного образца» на сайте Change.org. Сейчас её подписали более 1200 человек.

По их словам, спустя почти две недели после сдачи государственных экзаменов 70 выпускников узнали, что не получат дипломы государственного образца вуза, в котором проучились пять лет. При этом до защиты диплома оставалось 11 дней.

«Администрация университета в один голос уговаривает переводиться на ещё сохранившую аккредитацию специальность — Юриспруденция (бакалавриат), однако на вопросы о возврате потраченных нами средств за „лишний год обучения“, а тем более времени, получаем однозначные ответы: „Скажите спасибо, что мы с вас больше денег не возьмём“», — говорится в обращении.

Напомним, что о лишении аккредитации по направлениям «Таможенное дело» и «Правоохранительная деятельность» стало известно накануне; руководство НГАУ предоставило студентам возможность продолжить обучение в других университетах на выбор с сохранением условий обучения или остаться в вузе.