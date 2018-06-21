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Новосибирские жириновцы выдвинули в губернаторы Дмитрия Савельева

 21 июня, 14:10
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Новосибирские жириновцы выдвинули в губернаторы Дмитрия Савельева
фото пресс-службы новосибирского регионального отделения лдпр

На внеочередной отчётно-выборной конференции новосибирского реготделения ЛДПР жириновцы определились с кандидатом на губернаторские выборы.

Решение принято 21 июня. Делегаты конференции проголосовали за депутата Госдумы, первого зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрия Савельева.

«Дмитрий Иванович родился 25 мая 1971 года в Новосибирске. В 2001 году окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «Финансы и кредит», в 2009 году — Сибирскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция», а в 2012 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление», — указано в биографической справке, распространённой новосибирским отделением ЛДПР.

Первым своего кандидата в губернаторы выдвинуло новосибирское отделение Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС». Им стал политик Георгий Михайлов. Далее прошла 34-я конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Большинство её участников проголосовали за выдвижение врио губернатора области Андрея Травникова.

От «Справедливой России» в выборах будет участвовать лидер новосибирского отделения Анатолий Кубанов, а партия «Зелёные» выдвинула заведующего лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимира Кириллова, который является председателем Совета регионального отделения партии в Алтайском крае.

Отметим, что официально зарегистрированными кандидатами на данный момент являются только Кириллов, Кубанов и Михайлов.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, которого считали основным соперником действующего главы области на предстоящих выборах, заявил 8 июня, что не будет баллотироваться.

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