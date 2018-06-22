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18-летняя омичка лишилась прав на грудного ребёнка из-за антисанитарии

 22 июня, 12:29
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18-летняя омичка лишилась прав на грудного ребёнка из-за антисанитарии
фото с сайта pixabay.com

Судебные приставы изъяли у 18-летней жительницы Омска грудную девочку, причиной такого решения стали антисанитарные условия в квартире.

Как сообщает региональное управление ФССП по Омской области, мать малышки вела асоциальный образ жизни. Первого своего ребёнка она родила ещё в 14 лет. Тогда органы опеки посчитали, что условия проживания в квартире матери не позволяют ей воспитывать сына самостоятельно, мальчика изъяли из семьи и поместили в специальный (коррекционный) детский дом для детей, оставшихся без попечения родителей. А девушку-подростка частично ограничили в родительских правах.

«В мае 2018 года работники органов опеки вновь посетили жильё омички, чтобы оценить, не улучшились ли её жилищные условия и можно ли ей вернуть ребёнка или же необходимо принимать решение о полном лишении её родительских прав. Оказалось, что к этому моменту девушка, едва достигшая совершеннолетия, родила второго ребёнка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в квартире молодой матери, по оценке работников органов опеки, царила антисанитария, а образ жизни омички не располагал к надлежащему уходу за четырёхмесячным ребёнком, что подтверждалось и словами соседей. Это стало поводом для обращения специалистов опеки в суд с требованием изъять из семьи второго ребёнка. Иск был удовлетворён.

В июне судебные приставы вместе с представителями органа опеки выехали по адресу проживания молодой матери. Она находилась дома и не стала препятствовать исполнителям закона, передав им дочь. Девочку поместили в дом малютки.

Напомним, в мае новосибирские судебные приставы вернули матери двухлетнего ребёнка, украденного из детсада собственным отцом.

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