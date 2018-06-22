Годовалая девочка разбилась насмерть при падении из окна в Новокузнецке

Ещё один трагический случай, связанный с выпадением детей из окон, произошёл в Новокузнецке, ребёнок погиб от полученных травм.

Инцидент произошёл 20 июня в Новокузнецке, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Как было установлено предварительно, девочка в возрасте одного года четырёх месяцев осталась без присмотра в комнате, пока её мама занималась домашними делами. Водя в комнату, женщина обнаружила, что её дочь стоит на подоконнике и опирается на москитную сетку открытого окна. Мама не успела снять ребёнка, в результате девочка выпала из окна пятого этажа вместе с москитной сеткой и была экстренно госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии в больницу.

Медики не смогли спасти ребёнка, от полученных трав девочка скончалась. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Всего с начала года в Кемеровской области зарегистрировано шесть случаев падения детей из окон.

Напомним, что накануне новосибирские полицейские сообщили о двух случаях выпадения детей из окон многоэтажек в этом году.