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Из-за кишечной инфекции в лагере под Омском 300 детей отправили домой

 22 июня, 17:47
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Из-за кишечной инфекции в лагере под Омском 300 детей отправили домой
фото из архива sib.fm

Летний детский лагерь «Солнечная поляна» закрыли специалисты Роспотребнадзора — там вспыхнула кишечная инфекция.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, в настоящее время деятельность омского лагеря «Солнечная поляна» приостановлена, 300 воспитанников готовы отправиться домой.

Признаки отравления детей были обнаружены 16 июня, заболевшего воспитанника родители отвезли домой, а затем обратились в больницу. Врачи оценили состояние ребёнка как удовлетворительное. Через два дня в лагерь выехали специалисты областного управления Роспотребнадзора и взяли пробы; в ходе проверки в лагере выявили ряд санитарных нарушений и три случая заболевания острой кишечной инфекцией.

«В двух случаях диагноз подтвердился, также установлено, что ещё шестеро воспитанников лагеря являются носителями норовируса. Принято решение о временном приостановлении деятельности детского лагеря. Сегодня 300 детей будут доставлены домой», — сообщил руководитель областного Роспотребнадзора Сергей Крига.

Сейчас глава Омской области Александр Бурков поручил проверить все детские оздоровительные лагеря и состояние детей, которые вернутся домой из «Солнечной поляны» в течение недели.

«Нарушения санитарного законодательства, которые выявил Роспотребнадзор, кричаще недопустимы. Как такие нарушения могли быть допущены? Первые сигналы взять ситуацию на контроль подавали ещё в конце прошлой недели. Но ведь даже не были выявлены контактные лица, которые переносили кишечную инфекцию», — добавил губернатор.

Напомним, что в конце апреля под Новосибирском вспыхнул один из корпусов лагеря «Солнечная поляна».

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