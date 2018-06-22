6 баллов
+26 °C
Курс ЦБ:
63,24
73,72

Из-за угрозы терактов новосибирские власти запретили митинг

 22 июня, 16:12
подходящие темы
Из-за угрозы терактов новосибирские власти запретили митинг
фото tayga.info

Запланированный на 1 июля митинг против повышения пенсионного возраста в России и роста НДС может не состояться — власти побоялись возможных терактов и бунтов.

Уведомление о проведении митинга подавали реготделение «Яблока», сторонники Навального и движение «Открытая Россия». Они планировали выйти на одну из центральных площадок города — Первомайский сквер или площадь Ленина. Однако в мэрии на это ответили отказом.

«Получив уведомление, мы направили его в органы государственной власти и правоохранительные органы для информирования. В адрес мэра поступил протокол антитеррористической комиссии Новосибирской области. На основании него мы подготовили мотивационное письмо. Мы отказываем в проведении митинга вообще. В соответствии с конституцией», — цитирует замначальника комитета по взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергея Полянского «КоммерсантЪ». При этом власти не предлагают альтернативную площадку для проведения акции.

Причиной отказа в мэрии называют призывы к проведению 1 июля «терактов против правительств в каждом городе и устраиванию бунтов с поджогами тех, кто защищает правительства», которые распространяются в интернете.

В свою очередь активисты, планирующие митинг в Новосибирске, уже отреагировали на отказ городских властей.

«По митингу на 28 июня пока есть устные заверения в согласовании и обещания выдать официальный документ уже в эту пятницу. Хотя, очевидно, что давление из администрации президента с каждым часом будет нарастать, и местные власти поставлены в очень неудобное нецензурное положение. Ждём ответа. Что касается аргументов про планируемые „поджоги“ и „захваты“, то такие заявления в обсуждениях, действительно, есть. Хотя не очевидно, что это не проявление только эмоционально взвинченных граждан, а сознательный постик от платных провокаторов», — говорится в группе «Новосибирск — нет пенсионной авантюре!» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в минувшие выходные в Новосибирске прошёл митинг против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин, в нём поучаствовали 300 человек.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 24 марта, 08:17 • статья

Мусорная гора родила протест

Вот уже почти два года в Новосибирской области идёт борьба экологов, депутатов, общественников и просто неравнодушных людей против строительства в регионе двух мусоросортировочных комплексов. Было всё: и митинги с пикетами, и громкие заявления властей и противников возведения заводов. Ситуация действительно неоднозначная: в Новосибирской области до сих пор нет цивилизованного подхода к сбору отходов, а о переработке мусора и вовсе говорить не приходится.

Банки, дети, два ПИФа

 19 февраля, 12:20 • колонка
Александр Прокопенков
директор по развитию НПФ Сбербанка

Отложи и застрахуй

 12 февраля, 14:06 • колонка
Дмитрий Ключник
исполнительный директор НПФ Сбербанка
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 21 июня, 10:22 • новость

Девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска; танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.
 13 июня, 16:38 • новость

Ливни, грозы и град: резкое ухудшение погоды пообещали новосибирцам

МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Новосибирской области в ближайшие сутки.