Из-за угрозы терактов новосибирские власти запретили митинг

Запланированный на 1 июля митинг против повышения пенсионного возраста в России и роста НДС может не состояться — власти побоялись возможных терактов и бунтов.

Уведомление о проведении митинга подавали реготделение «Яблока», сторонники Навального и движение «Открытая Россия». Они планировали выйти на одну из центральных площадок города — Первомайский сквер или площадь Ленина. Однако в мэрии на это ответили отказом.

«Получив уведомление, мы направили его в органы государственной власти и правоохранительные органы для информирования. В адрес мэра поступил протокол антитеррористической комиссии Новосибирской области. На основании него мы подготовили мотивационное письмо. Мы отказываем в проведении митинга вообще. В соответствии с конституцией», — цитирует замначальника комитета по взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергея Полянского «КоммерсантЪ». При этом власти не предлагают альтернативную площадку для проведения акции.

Причиной отказа в мэрии называют призывы к проведению 1 июля «терактов против правительств в каждом городе и устраиванию бунтов с поджогами тех, кто защищает правительства», которые распространяются в интернете.

В свою очередь активисты, планирующие митинг в Новосибирске, уже отреагировали на отказ городских властей.

«По митингу на 28 июня пока есть устные заверения в согласовании и обещания выдать официальный документ уже в эту пятницу. Хотя, очевидно, что давление из администрации президента с каждым часом будет нарастать, и местные власти поставлены в очень неудобное нецензурное положение. Ждём ответа. Что касается аргументов про планируемые „поджоги“ и „захваты“, то такие заявления в обсуждениях, действительно, есть. Хотя не очевидно, что это не проявление только эмоционально взвинченных граждан, а сознательный постик от платных провокаторов», — говорится в группе «Новосибирск — нет пенсионной авантюре!» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в минувшие выходные в Новосибирске прошёл митинг против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин, в нём поучаствовали 300 человек.