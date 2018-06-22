5 баллов
+27 °C
Курс ЦБ:
63,79
73,69

«Калинов Мост» вместе с радио «Городская волна 101,4 FM» поздравят Новосибирск

 22 июня, 09:12
На правах рекламы
подходящие темы
«Калинов Мост» вместе с радио «Городская волна 101,4 FM» поздравят Новосибирск
фото предоставлено организаторами

24 июня столице Сибири исполнится 125 лет, в честь этого события радио «Городская волна 101,4 FM» подарит горожанам грандиозный праздник.

Празднование пройдёт на обновлённой Михайловской набережной. Начнётся программа с гала-концерта финалистов конкурса «Звёздные имена Новосибирска-2018», на котором объявят обладателей гран-при конкурса. Победители в старших возрастных категориях получат сертификаты номиналом 200 тысяч рублей на продвижение в эфире «Городской волны».

«Победителей в младших возрастных группах ожидают ценные призы от организаторов и партнёров проекта», — сообщили организаторы.

Организаторы конкурса — радио «Городская волна 101,4 FM», молодёжный центр «Пионер» и Комитет по делам молодёжи мэрии Новосибирска.

После награждения на сцену выйдет одна из любимых групп новосибирцев — «Коридор». В завершение праздника земляков поздравит группа «Калинов Мост». Помимо выступлений легендарных для Новосибирска групп, гостей праздника ждут конкурсы и подарки от любимой радиостанции.

Генеральный партнёр мероприятия — сеть автокомплексов «Реактор».

Партнёры мероприятия: банный комплекс «Сандуны Сибирь», Шоколадная фабрика «Новосибирская», автосалон премиум-класса в городе Новосибирске «Ярс-Моторс» и федеральная сеть автомагазинов «Родные масла».

Напомним, в мае у новосибирцев появилась возможность получить пиццу с доставкой от радио «Городская волна».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 9 июня, 15:22 • репортаж

Полная свобода

«Если мы, взрослые, не будем их социализировать, сами дети никогда не созреют».
 19 мая, 09:15 • репортаж

Музыка на улице как жизнь

«Даже если бы у меня была работа нормальная, я всё равно бы выходила стритовать. Это как по венам течёт».
 16 мая, 15:22 • интервью

Не люблю гимновые вещи

Лидер группы «Анимация» рассказал корреспонденту Сиб.фм, когда нужен мат и почему над названием группы нужно думать долго и тщательно.
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 21 июня, 10:22 • новость

Девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска; танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.
 13 июня, 16:38 • новость

Ливни, грозы и град: резкое ухудшение погоды пообещали новосибирцам

МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Новосибирской области в ближайшие сутки.