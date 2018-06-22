«Калинов Мост» вместе с радио «Городская волна 101,4 FM» поздравят Новосибирск

24 июня столице Сибири исполнится 125 лет, в честь этого события радио «Городская волна 101,4 FM» подарит горожанам грандиозный праздник.

Празднование пройдёт на обновлённой Михайловской набережной. Начнётся программа с гала-концерта финалистов конкурса «Звёздные имена Новосибирска-2018», на котором объявят обладателей гран-при конкурса. Победители в старших возрастных категориях получат сертификаты номиналом 200 тысяч рублей на продвижение в эфире «Городской волны».



«Победителей в младших возрастных группах ожидают ценные призы от организаторов и партнёров проекта», — сообщили организаторы.



Организаторы конкурса — радио «Городская волна 101,4 FM», молодёжный центр «Пионер» и Комитет по делам молодёжи мэрии Новосибирска.



После награждения на сцену выйдет одна из любимых групп новосибирцев — «Коридор». В завершение праздника земляков поздравит группа «Калинов Мост». Помимо выступлений легендарных для Новосибирска групп, гостей праздника ждут конкурсы и подарки от любимой радиостанции.

Генеральный партнёр мероприятия — сеть автокомплексов «Реактор».

Партнёры мероприятия: банный комплекс «Сандуны Сибирь», Шоколадная фабрика «Новосибирская», автосалон премиум-класса в городе Новосибирске «Ярс-Моторс» и федеральная сеть автомагазинов «Родные масла».



Напомним, в мае у новосибирцев появилась возможность получить пиццу с доставкой от радио «Городская волна».