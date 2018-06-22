Кемерово накрыло чёрным дымом из-за крупного пожара на производстве

Серьёзное возгорание ликвидировали в Кемерово, к месту происшествия прибыл врио губернатора Сергей Цивилёв.

Сегодня, 22 июня, в Кемерово загорелся цех по производству битумной крошки, сообщает областная пресс-служба ГУ МЧС. Пожарные ликвидировали открытое горение, однако плотный дым от пожара частично накрыл Ленинский и Центральный районы. Этими фотографиями кемеровчане активно делятся в соцсетях.

По данным регионального ведомства МЧС России, привлечены 28 человек и семь единиц техники, также к месту ЧС прибыл врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв. Как сообщают «Вести-Кузбасс», он убедился в том, что пострадавших и жертв нет, а также нет угрозы дальнейшего распространения огня.

Напомним, что вчера в Новосибирске загорелся жилой дом, пожарные вынесли из огня шестерых человек, в том числе двоих детей.