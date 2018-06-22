Ко Дню памяти и скорби присоединится Новосибирская область

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, во всех муниципальных образованиях Новосибирской области пройдут мемориальные мероприятия.

22 июня в 08:00 от бюста А. И. Покрышкина на улице Свердлова стартует авторетропробег «Дорога памяти». Исторические авто прокатятся по Новосибирской области, посетят несколько детских оздоровительных лагерей и покажут малышам легендарную технику, макеты оружия времён Великой Отечественной войны. За два дня путешествия участники автопробега побывают в лагере им. Олега Кошевого, «Дзержинец», «Тимуровец», «Чкаловец» и «Чудолесье».



В 12:00 на монументе Славы возложат цветы. В мероприятии поучаствуют руководители региона, представители органов власти, ветераны и молодёжь.



На следующий день после Дня памяти и скорби, 23 июня, в 10:00 в Новосибирском высшем военном командном училище на улице Иванова, 49, откроется областной финал военно-спортивной игры «Победа-2018».



«В ней примут участие 18 команд-победителей районных и городских этапов. Закрытие игры состоится 24 июня в детском лагере „Солнечная поляна“ (деревня Бурмистрово Искитимского района)», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.



Напомним, 9 мая врио губернатора Андрей Травников поздравил жителей области с Днём Победы.