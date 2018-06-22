Ради комфортного полёта на отдых люди готовы отдать дополнительные деньги — главное, чтобы рейс не задержали.

Лето — горячий период для авиакомпаний вообще и для чартерных перевозчиков в частности. Всё больше новостей про задержки, незапланированные посадки и буйных пассажиров. В связи с этим поисковик Aviasales опросил 10 тысяч самостоятельных путешественников и узнал об их отношении к чартерам.

Зачастую билет на чартер стоит значительно дешевле перелёта регулярным рейсом. Так, на перелёте в Анталию можно сэкономить 15 %, в Ларнаку — 28 %, а разница на маршруте Москва — Пула видна невооружённым глазом. Red Wings предлагает купить билет за 4 558 рублей, в то время как у S7 билет на эти же даты стоит почти 17 тысяч рублей. В среднем полёт чартерным рейсом позволяет сэкономить 20-25 %.



«81 % опрошенных пассажиров заявили, что при прочих равных предпочтут перелёт именно регулярным рейсом. Более того, даже если чартер будет немного дешевле, 58 % путешественников всё равно выберут „регулярку“», — сообщили эксперты Aviasales.

Среди отталкивающих качеств чартеров участники исследования отметили такие факторы, как «старые самолёты» (38 %) и «частые опоздания» (36 %). Ещё 11 % туристов недовольны тем фактом, что на чартерных рейсах нельзя копить мили авиакомпаний. То есть даже при полёте чартером Аэрофлота не получится зачислить бонусы, которые в дальнейшем принято использовать для покупки премиальных билетов. 9 % опрошенных смущены «пакетными пассажирами».

Безусловно, многие из этих страхов иррациональные. Чартерные рейсы — это удобный и недорогой способ добраться до популярных курортов.

Напомним, в июне Aviasales выяснили, что россияне выкладывают сотни тысяч рублей ради ЧМ-2018.