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Скорая помощь попала в ДТП в Новосибирске

 22 июня, 12:04
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Скорая помощь попала в ДТП в Новосибирске
Фото из группы «Инцидент Новосибирск», видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Ленинском районе Новосибирске карета скорой помощи ехала с включённой мигалкой, когда столкнулась с Nissan, — к счастью, никто не пострадал.

ДТП произошло 22 июня на пересечении улиц Титова и Пермской. Как рассказал в группе «Инцидент Новосибирск» очевидец Владислав, карета скорой помощи с включёнными мигалками выехала на перекрёсток на зелёный сигнал светофора. В то же время девушка за рулём Nissan Tiida — на красный свет.

«Произошло столкновение. Пострадавших нет. Был ли пациент в машине скорой помощи — не уточняется», — сообщили в группе.

Напомним, в мае трое погибли при столкновении скорой помощи и мотоцикла в Забайкалье.

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