Студенты НГАУ попросили Путина выдать им дипломы

На сайте Change.org появилась петиция с просьбой защитить выпускников Новосибирского государственного аграрного университета и выдать им заслуженные дипломы.

Свою петицию студенты адресовали президенту России Владимиру Путину, полномочному представителю президента РФ в Сибири Сергею Меняйло, премьер-министру России Дмитрию Медведеву, министру просвещения страны Ольге Васильевой, министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву и главе Рособрнадзора Сергею Кравцову.

Недавно стало известно, что НГАУ лишили аккредитации по нескольким направлениям в результате аккредитационной экспертизы. Под «раздачу» попали направления «Правоохранительная деятельность», а также «Таможенное дело», «Экономика» и «Юриспруденция» на уровне подготовки кадров высшей квалификации.



«Таким образом, за 11 дней до защиты выпускной квалификационной работы студенты-выпускники (71 человек) оказались в ситуации, из которой следовало, что они не получат диплом государственного образца в учреждении, где они прошли процесс обучения продолжительностью пять лет», — сообщили авторы петиции на сайте.

Также они отметили, что в деканате стараются уходить от разговоров о результатах проверки, чтобы студенты сдавали ГИА, которые могут оказаться недействительными. Авторы петиции хотят, чтобы аккредитацию вуза остановили только после их выпуска.

«Ещё 24 мая 2016 года министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов заявил, что права учащихся тех вузов, аккредитация которых была приостановлена, должны сохраняться. И уже на тот момент, по его словам, им было дано соответствующее распоряжение Рособрнадзору: „сделать так, чтобы для студентов выпускного курса решения о приостановлении аккредитации вуза вступали в силу после выпуска, чтобы студенты могли спокойно получить дипломы“. Слова красивые и обнадёживающие, однако на сегодняшний день мы оказались в такой ситуации, и снятие санкции в отношении только лишь нас может осуществиться, по словам ректора НГАУ, „с вероятностью 10-15 %“», — написали авторы петиции.

Напомним, в июне выпускников НГАУ оставили без дипломов накануне защиты.