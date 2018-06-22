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Травников возложил гвоздики к Вечному огню

 22 июня, 17:28
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Травников возложил гвоздики к Вечному огню
фото с сайта правительства НСО

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников принял участие в памятно-мемориальных мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби.

В честь дня начала Великой Отечественной войны на монументе Славы врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников возложил цветы к Вечному огню. Также это сделали и ветераны боевых действий, ветераны труда, дети войны, представители молодёжных патриотических объединений и школьники.

«В этот же день завершилась акция „Красная гвоздика“, которую проводил благотворительный фонд „Память поколений“, поддержанная правительством региона. Название акции выбрано неслучайно — красная гвоздика символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий. Каждый житель региона в рамках акции мог надеть специальный значок, средства от покупки которого пойдут на оказание помощи ветеранам боевых действий», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Данную акцию не обошёл стороной и Андрей Травников.

Напомним, 22 июня ко Дню памяти и скорби присоединилась Новосибирская область.

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