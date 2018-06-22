В Новосибирске женщина упала из окна и разбилась насмерть

фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Заельцовском районе Новосибирска женщина выпала из окна — по словам очевидцев, её дочь выбежала на улицу в истерике, увидев мёртвую мать.

Инцидент произошёл вечером 21 июня на улице Лебедевского, 2/2. Женщина выпала из окна и скончалась от травм на месте.

«Прибывшие по вызову медики зафиксировали смерть пострадавшей. На месте работают сотрудники полиции, они выясняют причины трагедии», — сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Свидетели случившегося рассказывают, что на месте была дочь погибшей. Она билась в истерике, а мужчины её держали и не подпускали к телу.

Напомним, в июне годовалая девочка разбилась насмерть при падении из окна в Новокузнецке.