Владельцев пострадавшего в пожаре жилья лишат права на бесплатную помощь

Минфин предложил отказаться от бесплатной помощи государства владельцам незастрахованного жилья, пострадавшего в стихийных бедствиях.

В России отменяют компенсации владельцам пострадавшего в стихийных бедствиях жилья, соответствующие поправки Минфин подготовил ко второму чтению в Госдуме. Как сообщают «Ведомости», теперь россиянам предложат страховать своё жильё, при этом минимальный размер возмещения составляет 300 тысяч рублей, а ежегодное обеспечение страховки — 360 рублей.

Если же россиянин не оформит страховку, то помощь государства будет оказываться ему в нескольких случаях, в частности, при признании его семьи малоимущей. Новое жильё россияне теперь смогут получить по договору соцнайма.

Размер страховой выплаты составит 20 % от средней стоимости жилья в регионе, а размер максимальной компенсации определит правительство.

Предполагается, что новая мера позволит не «вскрывать» федеральный и региональный бюджеты при экстренных ситуациях. Доходы от сборов составят 14 млрд рублей ежегодно.

Напомним, что в России планируют ввести новый сбор на покупки в интернет-магазинах.