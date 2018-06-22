Жетоны в новосибирском метро начнут продавать по-новому
22 июня, 08:27
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С 1 июля в новосибирском метрополитене изменятся правила продажи жетонов, у автоматов уже появились голубые ящики.
Внутри дополнительных конструкций находятся встроенные кассы с функцией выдачи чеков при покупке жетонов.
«В новосибирском метрополитене с 1 июля будет осуществляться выдача документов о приёме денег от пассажиров с применением контрольно-кассовой техники», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Такая мера необходима, чтобы продажа жетонов соответствовала Федеральному закону № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и расчётов с использованием электронных средств платежа».
Напомним, приложение-гид по празднованию дня рождения Новосибирска позволит горожанам не платить за проезд в метрополитене.