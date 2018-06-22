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Жетоны в новосибирском метро начнут продавать по-новому

 22 июня, 08:27
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Жетоны в новосибирском метро начнут продавать по-новому
фото с сайта wikipedia.org

С 1 июля в новосибирском метрополитене изменятся правила продажи жетонов, у автоматов уже появились голубые ящики.

Внутри дополнительных конструкций находятся встроенные кассы с функцией выдачи чеков при покупке жетонов.

«В новосибирском метрополитене с 1 июля будет осуществляться выдача документов о приёме денег от пассажиров с применением контрольно-кассовой техники», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Такая мера необходима, чтобы продажа жетонов соответствовала Федеральному закону № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и расчётов с использованием электронных средств платежа».

Напомним, приложение-гид по празднованию дня рождения Новосибирска позволит горожанам не платить за проезд в метрополитене.

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