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Жителей Краснообска лишили воды и обвинили в банкротстве местного ЖКХ

 22 июня, 15:06
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Жителей Краснообска лишили воды и обвинили в банкротстве местного ЖКХ
фото с сайта pixabay.com

Мужчина из посёлка Краснообск Новосибирского района пожаловался Сиб.фм на беспорядки. Этим летом местные жители столкнулись с общей проблемой — предбанкротное состояние котельной. И в случившемся обвинили самих селян, но многие считают, что в этом деле всё не так уже чисто.

Предприятия сферы краснообского ЖКХ банкротятся уже не первый раз. И всегда в деле замешаны одни и те же люди, которые переходят из организации в организацию.

Например, как утверждают местные жители, в конце 2000-х годов началось банкротство ГУП «ЖКХ» СО РАСХН, и оно длится до сих пор. Долг составляет 37 486 949 рублей 82 копейки, из-за него Краснообск понёс колоссальные потери в социальной сфере. Затем администрация добилась права на хозяйственное ведение на многие здания в посёлке, которые лишили статуса объекта гражданской обороны и затем конфисковали. В этот список попали: корпус инженерных служб — здание с полицией за библиотекой, гаражно-производственный корпус коммунальщиков на Элитном, здание бани и прачечной. На тот момент главой посёлка являлся Дмитрий Лейман.

«Несмотря на столь масштабные конфискации, на сегодняшний день это даже не покрыло долги. В прилагаемом документе видно, что это покрыло только 25 млн рублей долга», — отмечает местный житель.

Сейчас главой Краснообска является Юрий Саблин, а Дмитрий Лейман — председателем Совета депутатов. И у посёлка — второе банкротство.

«Энергетик должен только за газ Газпрому 167 млн руб... А отраслевой правоприемник ГУП — МУП „ЖКХ“ (куда перетёк весь персонал, сменив таблички на дверях), сидит с новыми 40 млн рублей, и вот-вот всё это из суда выйдет», — сообщил краснообец.

МУП «ЖКХ» и администрация говорят, что в сложившейся экономической ситуации виноваты местные жители. Но по мнению сельчан, это всё отговорки.

«Меня мучает вопрос — как производится аудит экономической деятельности таких предприятий? Какие органы? Какие последствия? Почему столько лет нет этого? У МУП „ЖКХ“ своя стратегия. Некие люди, не будем показывать пальцем кто, уже готовят организацию, которая займёт её нишу в посёлке. У людей появятся новые таблички на дверях», — рассудили жители.

Также сельчане переживают, что из-за долгов могут возникнуть проблемы с отоплением. А на данный момент нет воды.

«Воду в Краснообске в обещанный срок так и не включили. Говорят — пока долги не закроют. А чем они закроют-то? Всё своровано. А жители крайние... просто за голову хватаешься. Всё на поверхности лежит, и куча отписок из органов „всё в рамках закона“», — подытожил обеспокоенный житель.

Напомним, в начале июня на всё лето без горячей воды оставили жителей Краснообска.

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