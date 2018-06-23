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Арест бытовой техники заставил должницу из Новосибирска погасить кредит

 23 июня, 10:15
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Арест бытовой техники заставил должницу из Новосибирска погасить кредит
фото с сайта pixabay.com

Задолженность в размере 600 тысяч рублей была погашена жительницей Новосибирска после того, как её имущество арестовали приставы.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области, долг у 32-летней жительницы Новосибирска появился после того, как она взяла кредит в банке и перестала его оплачивать. В итоге она накопила более 600 тысяч рублей задолженности.

Кредитная организация обратилась в суд, который обязал женщину погасить долг. В дело вмешались судебный пристав-исполнитель и представитель компании, которые установили имущественное положение должницы, а затем наложили арест на цифровую и мелкую бытовую технику.

Через несколько дней жительница Новосибирска выплатила кредит в полном объёме.

Напомним, что в начале июня приставы добились от новосибирца погашения долга, пригрозив арестовать ювелирные изделия в ломбарде его жены.

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