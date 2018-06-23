Дети пострадали от огня на отдыхе в Новосибирской области

Новосибирские спасатели сообщают об участившихся случаях ожогов на отдыхе, за последнюю неделю их зарегистрировали более десяти.

Чаще всего страдали мужчины, ожоги они получали от пламени мангалов и костров, но среди пострадавших много и детей. Последний случай произошёл 21 июня в Новосибирске.

«Подросток пытался разжечь бензином костёр и получил ожог ноги, после чего обратился в медучреждение. В Бердске семилетний мальчик на природе обжёг руки о горящие угли», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

В Купинском районе мужчина плеснул бензин в горящие угли и оказался в реанимации с сильными ожогами. Ещё два похожих случая произошло в Мошковском районе, когда дачники разводили костёр. Один вылил на огонь спирт, другой — жидкость для розжига. Произошла вспышка и мужчины пострадали.

Спасатели настоятельно просят сибиряков не использовать во время розжига костров и мангалов легковоспламеняющиеся жидкости: бензин, керосин и спирт. А специальную жидкость для розжига нельзя лить на горящий или даже тлеющий уголь.

Напомним, мэрия Новосибирска представила статистику пожаров в городе, количество которых за пять месяцев увеличилось.