Девочка выпала из окна четвёртого этажа и разбилась в Бердске

Трагедия с ребёнком произошла в Бердске в субботу, 23 июня, пятилетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа на бетонную лестницу.

Известно, что ребёнок опёрся на москитную сетку в доме № 11/2 по улице Попова. После случившегося малышку доставили в тяжёлом состоянии в реанимацию Центральной городской больницы, где она вскоре скончалась.

«Пятилетний ребёнок упал на лестницу, ведущую в подвал. В момент падения она находилась в квартире с отцом, который вместе с раненой дочерью уехал в больницу. Матери со старшей дочерью-студенткой в это время дома не было», — сообщил «Курьер. Среда. Бердск».

На место трагедии приезжал начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Напомним, в Заельцовском районе Новосибирска женщина выпала из окна — по словам очевидцев, её дочь выбежала на улицу в истерике, увидев мёртвую мать.