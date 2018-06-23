Очевидцы сняли на видео, как мужчина без одежды и нижнего белья бегает по Новосибирску — в интернете сразу начали шутить, что «это терминатор», или что всё это ради ровного загара.

Голого бегуна заметили вечером 22 июня на улицах Есенина и Лежена. Новосибирцы сняли происходящее на видео и поделились им в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к посту сразу начали выдвигаться теории, почему мужчина так поступил. Большинство предположило, что он либо проспорил, либо у мужчины из-за жары обострилось какое-то психическое заболевание. Но были и более интересные версии.



Так, некоторые предположили, что мужчина — терминатор, ведь в одноимённом фильме главный герой из-за особенности технологии перемещения во времени вернулся в прошлое без одежды.



«Это терминатор, Сара Коннор, все дела», — начали опасаться восстания машин новосибирцы.



«Когда мылся в душе, а по радио объявили о скидочках в «Пятёрочке», — пошутил другой комментатор.



«Когда хочешь, чтобы загар лёг равномерно», — выдвинули теорию в посте группы.



Напомним, в апреле девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро.

