Группа неизвестных разгромила мемориал XXXTentacion в Новосибирске

В центре Новосибирска поклонники американского рэпера XXXTentacion собрались, чтобы почтить память погибшего артиста, но всё испортили трое мужчин, решивших разрушить мемориал.

Вечером 22 июня в Новосибирске у памятника Ленина собралось около 150 фанатов рэпера XXXTentacion, который был убит 18 июня в США, в рамках акции его памяти. Они сделали небольшой мемориал артисту с его портретом, свечами и цветами, включив его треки. Подобные мероприятия прошли по многим городам всего мира.

На всемирно популярного 20-летнего американского рэпера Джасей Дуэйн Онфрой, известного под псевдонимом XXXTentacion, напали 18 июня, когда он выходил из своего мотосалона в Южной Флориде. Преступник выстрелил в него несколько раз, забрал сумку Louis Vuitton и скрылся. Рэпер скончался от полученного огнестрельного ранения в больнице. Данное событие стало ударом для многих поклонников его творчества.



Правда, спокойно почтить память любимого исполнителя в Новосибирске фанатам не дали. Когда многие уже разошлись и осталось небольшое количество людей, трое неизвестных прорвались к мемориалу и начали его уничтожать, распинав всё ногами. Видео от лица одного из этих людей быстро распространилось по соцсетям. Многие стали говорить, что те трое — скинхеды.





В одной из сибирских групп «ВКонтакте» с явно националистическим и расистским контентом написали об этом большую историю, где разрушивших мемориал называли «молодчиками», фанатов «биомусором», а также бросили оскорбления относительно цвета кожи XXXTentacion.



Также из истории понятно, что после случившегося между «скинхедами» и фанатами развязался конфликт. Вторые начали кидать камни в тех, кто разрушил мемориал, а затем всё закончилось словесной перепалкой.



Стоит отметить, что новосибирские поклонники XXXTentacion собирались по окончании акции убрать мемориал.



Напомним, в июле 2017 года поклонники предложили установить памятники солисту Linkin Park в Новосибирске и Барнауле.

