Жителей и гостей Новосибирска ожидают самые торжественные выходные года — празднование Дня города: мероприятий, площадок, эмоций, знаменитостей и еды точно хватит на всех.

Праздновать свой юбилей Новосибирск начнёт в субботу, 23 июня... на кладбище. В 09:00 на главной аллее состоится возложение цветов к памятнику одному из отцов-основателей Новониколаевска Николаю Тихомирову. С благодарностью за всё.

В 15:00 в НОВАТе — торжественное собрание и праздничный концерт. Тем, кто хочет отметить день рождения Новосибирска под классическую музыку, нужно заранее позаботиться о пригласительных билетах.

В течение всего дня, с 10:00 до 18:30 в парке «Городское начало» — футбол. Много футбола — целый фестиваль. Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведёт для новосибирцев фан-променад, квест «Паспорт болельщика», организует просмотр юных футболистов для участия в летнем лагере академии «Зенит» и много другого интересного.

Насыщенный праздничный день ожидает жителей Новосибирска в воскресенье, 24 июня.

Торжества на площади Ленина распределятся по тематическим площадкам.

Во время «Новосибирска утреннего» в 08:30 пройдёт парад поливальных машин, в 09:00 состоится зарядка с чемпионами, а в 09:30 начнётся завтрак с мэром — прогулка по улице Ленина, которая в честь праздника станет гастрономической, а в 11:00 перед зданием мэрии 70 кондитеров начнут печь 125-метровый пирог.

С 09:30 до 11:00 спортивные коллективы города покажут лучшее, на что они способны, — зрелище подтянутых и пышущих здоровьем спортсменов поможет не увлечься завтраком.

Дорогу молодым: в 11:30 на сцене пройдёт концерт юных звёзд и наградят победителей Всероссийского олимпийского дня. В 13:30 концерт продолжат вокально-танцевальные коллективы — «Новосибирск музыкальный».

С 17:00 на сцене артисты НОВАТа. В 22:15 программу продолжит концерт с участием Мити Фомина и Новосибирского академического симфонического оркестра.

Михайловская набережная станет ещё одной крупной площадкой для торжеств.

В 11:15 на ферме старого железнодорожного моста появится памятная доска в честь 125-летия Новосибирска.

В 12:00, сразу после завтрака на площади Ленина, Анатолий Локоть поздравит новосибирцев с Днём города. В 12:30 начнётся детско-молодёжная развлекательная программа, которую продолжит фестиваль «Звёздные имена Новосибирска».

С 21:00 пройдут концерты групп «Коридор» и «Калинов мост».

Отпраздновать День города можно будет во многих точках. Экспозиция местной ВДНХ развернётся на улице Орджоникидзе в 09:00, а в 09:30 можно будет услышать завораживающий звон на колокольном концерте в Вознесенском соборе.

Перед ГПНТБ и ККК им. В. В. Маяковского целый день — триумф искусства. На площадке у публичной библиотеки состоится KFC-баттл: вкусно и в рифму. Пятачок перед «Маяковским» заполнит цвет — пройдёт фестиваль уличного искусства и стрит-арта.

24 июня не проходите мимо «Глобуса»: перед театром выдадут трюки молодые экстремалы, на Красном проспекте соберутся все, кто за ЗОЖ, а Октябрьскую магистраль займут байкеры и автогонщики.

Поход за покупками может превратиться для новосибирцев в незабываемый week-end: перед крупными ТЦ будет слепить глаза от приглашённых звёзд. Для посетителей «Ройял Парка» выступят DJ Грув и Шура, «Сан Сити» раскачают «Градусы», а в «Ауре» зажгут Swanky Tunes.

И конечно, никак нельзя пропустить феерию — фестиваль фейерверков на Оби «Огни в честь любимого города» и салют на монументе Славы. И там и там «загремит» в 22:45.

Напомним, чтобы горожане и гости Новосибирска могли составить свой маршрут по площадкам и не забыть о самых интересных мероприятиях, для празднования городского юбилея разработали мобильное приложение «ЭтоНово».

