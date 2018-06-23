Коллекцию автомобилей за миллион рублей продают на новосибирском «Авито»

Редкие и номерные маленькие машинки предлагает купить новосибирец по цене Toyota Camry 2013 с максимальной комплектацией.

Продавец Иван выставил на сайте бесплатных объявлений «Авито» коллекцию из более 700 моделей авто в масштабе 1:43. Приобрести это он предлагает вместо со стеллажом.

«Стеллаж из трёх независимых секций длиной 2,8 метра и высотой 1,8 метра, глубиной 20 сантиметров», — написал продавец.

Цена такой прекрасной коллекции — 999 тысяч рублей. За точно такую же цену можно купить у новосибирского продавца Евгения на «Авито» Toyota Camry 2013 года с максимальной комплектацией в отличном состоянии. Машина имеет кожаный салон, камеру заднего вида, парктроники, сигнализацию Pandora, дополнительный иммобилайзер, регулярное техническое обслуживание.

Напомним, в июне Зевса в виде золотого дождя выставили на продажу за полмиллиона рублей на новосибирском «Авито».