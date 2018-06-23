Локоть и Меняйло попали под санкции Украины

Украина ввела новые санкции в отношении России, в списке более 1750 человек, среди которых есть и новосибирцы, и свыше 780 организаций.

Суть санкций заключается в том, что попавшим под них будет запрещён вывод капитала за пределы Украины и вывоз из неё документов и валютных ценностей, если, конечно, они у них там есть.

В новом списке оказались мэр Новосибирска Анатолий Локоть, полпред президента в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло, депутаты Госдумы от Новосибирской области Александр Карелин и Дмитрий Савельев, глава новосибирской поликлиники № 1 Сергей Дорофеев.

В отношении большинства попавших в список физических лиц санкции будут длиться три года.

Если говорить о компаниях, то санкции применены к новосибирскому оборонному предприятию НПО «Луч» и авиакомпаниям S7 и «Глобус».

Напомним, поддержка попавших под санкции Минфина США активов Олега Дерипаски может привести к удорожанию электроэнергии в Сибири.