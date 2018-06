Swanky Tunes и Европа Плюс поздравят Новосибирск со 125-летием

24 июня столице Сибири исполняется 125 лет — в этот день Европа Плюс и ТРЦ «Аура» дарят любимому городу масштабный open-air.

Гостей праздника ждут: Dj-баттл среди диджеев Новосибирска и Томска, крутые яркие выступления, розыгрыш велосипеда и sup-доски от Европы Плюс и других ценных подарков от партнёров и ТРЦ «Аура».



Невероятным окончанием вечера станет выступление Swanky Tunes — знаменитого российского диджейского трио, чья композиция Here We Go стала официальным саундтреком к фильму «Форсаж 6». Swanky Tunes дважды становились номинантами премии МУЗ-ТВ в категории «Лучшая песня на иностранном языке».



«Трио обладает престижными наградами в области электронной музыки — Russian Dance Music Awards и Alfa Future Rating. Лучшие хиты планеты зазвучат на полную громкость!» — сообщили организаторы.

Праздник начнётся в 17:00 на площадке перед ТРЦ «Аура».



