Swanky Tunes и Европа Плюс поздравят Новосибирск со 125-летием
23 июня, 08:05
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24 июня столице Сибири исполняется 125 лет — в этот день Европа Плюс и ТРЦ «Аура» дарят любимому городу масштабный open-air.
Гостей праздника ждут: Dj-баттл среди диджеев Новосибирска и Томска, крутые яркие выступления, розыгрыш велосипеда и sup-доски от Европы Плюс и других ценных подарков от партнёров и ТРЦ «Аура».
Невероятным окончанием вечера станет выступление Swanky Tunes — знаменитого российского диджейского трио, чья композиция Here We Go стала официальным саундтреком к фильму «Форсаж 6». Swanky Tunes дважды становились номинантами премии МУЗ-ТВ в категории «Лучшая песня на иностранном языке».
«Трио обладает престижными наградами в области электронной музыки — Russian Dance Music Awards и Alfa Future Rating. Лучшие хиты планеты зазвучат на полную громкость!» — сообщили организаторы.
Генеральный партнёр мероприятия — сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру. Зарплата.ру тебя устроит.
Специальный партнёр — компания «Приосколье-Сибирь». «Приосколье-Сибирь» является одним из крупнейших поставщиков экологически чистого мяса птицы в Сибирском федеральном округе.
Партнёр праздника — национальный билетный оператор Кассир.ру. На сайте вы найдёте билеты на все самые интересные события Новосибирска: концерты, театральные постановки и фестивали, спортивные события, шоу, кино и многое другое.
Праздник начнётся в 17:00 на площадке перед ТРЦ «Аура».
Напомним, в конце марта стало известно имя новой «Мисс Европа Плюс Новосибирск».