Ураган сорвал крыши и повалил деревья в Барабинске

Жители Барабинска выкладывают в социальные сети множество фотографий и видео, на которых видно, как сильно пострадал город от урагана.

Непогода пришла в райцентр вечером в пятницу, 22 июня. Ветер поднялся резко и бушевал недолго. Стихии хватило считанных минут, чтобы повалить деревья, повредить крыши домов и коммерческих строений. Как всегда, пострадало множество автомобилей.

В социальных сетях появились видео и фотографии, сделанные у продуктового склада-магазина. Ветер сорвал крышу, как сообщают очевидцы, и обрушил её на пять автомобилей, стоящих вблизи здания. Есть случаи обрушений крыш и с жилых домов.

«Это называется — не надо играть с погодой. В тучи стреляли, а теперь отдача», — предполагают в социальных сетях новосибирцы.

Напомним, в апреле в посёлке Чаны от сильного ветра упала водонапорная башня, сооружение 1935 года постройки имело статус объекта культурного наследия.